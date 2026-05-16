Srpska košarkašica Jovana Nogić odigrala je meč za pamćenje u WNBA ligi i još jednom pokazala da je rođena za najveću košarkašku scenu.

U dresu Finiks Merkjurija potpuno je eksplodirala protiv Čikago Skaja i predvodila svoj tim do pobede 91:83, uz čak 27 postignutih poena!

Srpska košarkašica Jovana Nogić u dresu Finiksa. Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia, Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Posle nešto skromnijeg izdanja u prethodnom kolu, malo ko je očekivao ovakav odgovor srpske reprezentativke, ali je Nogićeva još jednom dokazala da se prave šampionke prepoznaju kada je pritisak najveći.

Ovim briljantnim nastupom upisala se i u klupsku istoriju, pošto je postala ruki sa najviše postignutih poena na jednoj utakmici u istoriji franšize Finiksa. To nije sve, Jovana je ispisala i istoriju WNBA, pošto je postala nedraftovani ruki sa najviše postignutih poena na jednoj utakmici.

Meč je veći deo vremena bio pod kontrolom Merkjurija, ali Čikago je u završnici uspeo da unese dramu i priđe na samo poen zaostatka (84:83), nagoveštavajući potencijalni preokret.

Ipak, tada je Jovana Nogić preuzela stvar u svoje ruke i pokazala hladnu glavu u ključnim trenucima.

Vezao je poslednjih sedam poena svog tima, potpuno ugasio nalet rivala i stavio tačku na meč, uz impresivnu statistiku od 27 poena, četiri skoka i dve ukradene lopte.

Pored nje, u pobedničkom sastavu istakle su se i Alisa Tomas i Kejla Kuper sa po 17 poena.

Ali ova noć u Americi ostaje upisana kao noć Jovane Nogić – i njenog potpunog košarkaškog proboja na WNBA sceni.