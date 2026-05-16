Iako je dolaskom u Beograd doneo iskustvo i mir u organizaciji igre, sve glasnije se priča da je povratak u domovinu i novi projekat u Grčkoj trenutno najrealnija opcija za nastavak karijere Nika Kalatesa.

Nik Kalates u dresu Partizana

Kako prenosi grčki portal "Sport24", posao sa PAOK-om je već završen i samo se čeka zvanična potvrda da je bivši reprezentativac Grčke stavio potpis na ugovor sa ambicioznim projektom iz Soluna.

Prema istim navodima, Kalates je dogovorio saradnju na dve godine, u okviru plana PAOK-a koji želi ozbiljno da podigne budžet i uključi se u borbu za sam vrh evropske košarke, pa čak i Evroligu.

Grčki mediji idu toliko daleko da pominju i finansijske detalje – ugovor bi, kako se navodi, trebalo da bude vredan oko 1,8 miliona evra za dve sezone.

Ipak, i dalje postoji doza opreza, jer se čeka zvanična potvrda i reakcija drugih zainteresovanih strana. U igri je, prema ranijim informacijama, bio i Partizan, koji želi da zadrži iskusnog organizatora igre nakon dobrih partija u crno-belom dresu.

Kalates je u poslednjem periodu imao i manje probleme sa povredom, što je izazvalo zabrinutost stručnog štaba, ali se očekuje da bude spreman za završnicu sezone i potencijalni duel protiv Crvene zvezde u regionalnom takmičenju.