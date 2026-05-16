Košarkaši Crvene zvezde su uz dosta muke obezbedili plasman u polufinale ABA lige.
BURNO VEČE
ZVEZDA SE BAŠ, BAŠ NAMUČILA! Pravi haos nastao posle utakmice... Ako niste gledali - ovo morate! Evo kako su crveno-beli obezbedili večiti derbi
Slušaj vest
Crvena zvezda je bila prinuđena da igra treću utakmicu protiv Cedevita Olimpije, a u dvorani Aleksandar Nikolić je imala ozbiljne probleme. Dobro su crveno-beli otvorili meč, ali su ispustili 12 poena prednosti sa kraja prve četvrtine.
Gosti su bili bolji u drugoj i četvrtoj, pa su pred poslednjih 10 minuta imali prednost.
Foto galerija iz Pionira Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Zvezda je ipak, predvođena Džeredom Batlerom i Čimom Monekeom, uspela da zabeleži pobedu i obezbedi plasman u polufinale gde će za protivnika imati Partizan.
Nakon utakmice je trener Cedevita Olimpije istakao nezadovoljstvo zbog sudija, a usledio je odgovor Crvene zvezde u vidu ponoćnog saopštenja.
Ukoliko ste propustili prenos utakmice, pogledajte najbolje detalje:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši