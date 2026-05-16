Nigerijski krilni centar ubacio je 11 poena uz pet skokova, ali je mnogo više od statistike pažnju privuklo to što je praktično igrao povređen, sa zavojem na desnoj ruci.

Posle meča nije krio koliko mu je teško palo četvrtfinale.

"Bilo je baš teško, ali plej-of i treba da bude takav. Posle načina na koji smo izgubili prethodni meč, morali smo da pokažemo da smo bolji tim. Kod kuće jednostavno nismo smeli da izgubimo", rekao je Moneke u razgovoru za "Meridian sport".

Otkrio je i da već neko vreme igra pod bolovima, ali da ne želi da se preda dok traje ABA liga.

"Nije dobro… Povreda mi pravi problem u svemu što radim, posebno jer je desna ruka u pitanju. Nije samo šut ili dribling, već i skok i odbrana. Bukvalno sve boli, ali pokušavam da ne razmišljam o tome dok sam na terenu" iskreno je priznao košarkaš Zvezde.

Moneke je objasnio i zbog čega neće igrati u završnici KLS-a, naglasivši da potpuno razume odluku trenera Saše Obradovića.

"Razumem tu odluku i zato želim da dam maksimum da osvojimo ABA ligu. To je ono na šta mogu da utičem. U KLS-u ću biti uz ekipu kao podrška, koliko god mogu - poručio je Nigerijac.

A onda je usledio deo koji je posebno zapalio navijače Zvezde - priča o Partizanu, rivalu u polufinalu regionalnog takmičenja.

"Recept je isti kao uvek, idemo deonicu po deonicu. Biće veoma teško. Oni su naši najveći rivali i jasno je da ne želiš da izgubiš od njih. Znam koliko našim navijačima teško pada svaki poraz od Partizana i iskreno – mrzim taj osećaj. Ne želim ponovo da ga osetim", poručio je Moneke.