Košarkaški svet sa nestrpljenjem čeka trenutak kada će NBA liga saopštiti ime novog MVP-ja, a čini se da je sama liga možda već nagovestila ko će podići trofej!

"Amazon Prime Video" objavio je da će dobitnik najprestižnijeg individualnog priznanja biti proglašen u noći između nedelje i ponedeljka, neposredno pred prvu utakmicu finala Zapadne konferencije između Oklahome i San Antonija.

Upravo taj detalj mnogi vide kao ozbiljan signal da će nagrada završiti u rukama Šeja Gildžusa-Aleksandera ili Viktora Vembanjame, pošto su obojica akteri serije koja počinje odmah nakon ceremonije. Zanimljivo, identičan scenario viđen je i prošle godine kada je Šej proglašen za MVP tik pred utakmicu finala Zapadne konferencije u Oklahoma Sitiju, što dodatno podgreva spekulacije da bi Kanađanin mogao da odbrani trofej.

Šej Gildžes-Aleksander na utakmici protiv Bostona

U konkurenciji za nagradu ostali aktuelni MVP Šej Gildžus-Aleksander, Viktor Vembanjama i srpski as Nikola Jokić, a izbor će bez dileme izazvati buru reakcija širom sveta.

Ko god da odnese priznanje, NBA će osmu godinu zaredom dobiti MVP-ja rođenog van Sjedinjenih Američkih Država.