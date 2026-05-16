Slušaj vest

Košarkaški svet sa nestrpljenjem čeka trenutak kada će NBA liga saopštiti ime novog MVP-ja, a čini se da je sama liga možda već nagovestila ko će podići trofej!

"Amazon Prime Video" objavio je da će dobitnik najprestižnijeg individualnog priznanja biti proglašen u noći između nedelje i ponedeljka, neposredno pred prvu utakmicu finala Zapadne konferencije između Oklahome i San Antonija.

Upravo taj detalj mnogi vide kao ozbiljan signal da će nagrada završiti u rukama Šeja Gildžusa-Aleksandera ili Viktora Vembanjame, pošto su obojica akteri serije koja počinje odmah nakon ceremonije. Zanimljivo, identičan scenario viđen je i prošle godine kada je Šej proglašen za MVP tik pred utakmicu finala Zapadne konferencije u Oklahoma Sitiju, što dodatno podgreva spekulacije da bi Kanađanin mogao da odbrani trofej.

Šej Gildžes-Aleksander na utakmici protiv Bostona Foto: Gerald Leong/FR172191 AP, Nate Billings/FR171660 AP

U konkurenciji za nagradu ostali aktuelni MVP Šej Gildžus-Aleksander, Viktor Vembanjama i srpski as Nikola Jokić, a izbor će bez dileme izazvati buru reakcija širom sveta.

Ko god da odnese priznanje, NBA će osmu godinu zaredom dobiti MVP-ja rođenog van Sjedinjenih Američkih Država.

Ne propustiteKošarkaMONEKE ZAPALIO DELIJE PRED PARTIZAN! Sve me boli, ali mrzim kad izgubimo od njih!
Čima Moneke
KošarkaZVEZDA SE BAŠ, BAŠ NAMUČILA! Pravi haos nastao posle utakmice... Ako niste gledali - ovo morate! Evo kako su crveno-beli obezbedili večiti derbi
Crvena zevzda - Cedevita Olimpija
KošarkaŠOK IZ PARTIZANA! Odlazak koji će zaboleti navijače! Iskusni as dobio ponudu koja se ne odbija! Grci tvrde - posao već završen!
KK Partizan
KošarkaSRBIN PRAVI TIM ZA TITULU U NBA LIGI: Sprema se veliki trejd! Čuvena NBA zvezda prelomila...
Darko Rajaković

03:29
Džordan Nvora Izvor: Mondo/Tijana Jevtić