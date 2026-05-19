Iako postoje sporadične kritike onih koji sumnjaju u ovakav pristup, Lejkersi su čvrsto rešeni da grade budućnost oko Slovenca. Prema rečima predsednika košarkaških operacija Roba Pelinke, ovog vikenda u Los Anđelesu održaće se važan sastanak na kojem će Luka Dončić imati veliku reč oko toga sa kim želi da igra u narednim sezonama.

Slovenac je već prošle godine aktivno učestvovao u dovođenju igrača, a sada se očekuje još veći uticaj.

Najimpresivniji deo cele priče dolazi od samog vlasnika kluba. Mark Volter, koji je krajem prošle sezone kupio Lejkerse za rekordnih 10 milijardi dolara, inače retko direktno komunicira sa igračima.

Međutim, sa Dončićem pravi veliki izuzetak. Prema pisanju "Atletika", Luka je u redovnom kontaktu sa Volterom i više puta je izrazio oduševljenje načinom na koji ga vlasnik tretira i podržava.

Ovakva podrška može biti od ogromnog značaja za Dončića upravo sada, dok prolazi kroz veoma težak životni period.

Luka se trenutno nalazi usred složene pravne borbe za starateljstvo nad svoje dve ćerke sa Anamarijom Goltes, zbog čega je praktično primoran da ne igra za reprezentaciju Slovenije ovog leta.

U takvim momentima, imati snažnu podršku sa najvišeg nivoa kluba može mu pomoći da lakše podnese pritisak i fokusira se na ono što dolazi.

