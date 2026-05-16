Dok se u ABA ligi i dalje ne stišava bura oko učešća Dubaija i spornog pitanja domaćeg terena u polufinalu, klub iz Emirata već povlači poteze koji bi mogli da izazovu nove potrese u regionu.

Navodno, uprava Dubaija i sportski direktor Dejan Kamenjašević ne razmišljaju samo o tekućoj sezoni, već i o dugoročnoj strategiji i širenju uticaja kroz saradnju sa jednim od klubova sa prostora bivše Jugoslavije.

Plan je da Dubai uđe u partnerski odnos sa jednim regionalnim klubom koji bi služio kao baza za razvoj mladih igrača, po uzoru na već postojeće modele – Partizan sa Metalcem, Mega sa OKK Beogradom i Crvena zvezda sa BKK Radničkim.

Prema informacijama "Meridiansporta", inicijalno je postojala ideja da se saradnja uspostavi u Bosni i Hercegovini, ali se u trku zatim uključila i Vojvodina, koja bi mogla da postane nova baza ambicioznog projekta iz Emirata.

Navodno bi novosadski klub u tom slučaju dobio ozbiljnu finansijsku injekciju i veći takmičarski nivo, što bi ga učinilo konkurentnijim u domaćem prvenstvu i Drugoj ABA ligi. Već su, kako se tvrdi, održana i tri sastanka između predstavnika dve strane.

Plan Dubaija je da ima i svoje predstavnike u sistemu kluba partnera, kako bi se obezbedilo da se dogovor sprovodi u potpunosti i u skladu sa zajedničkom strategijom razvoja.

Ipak, pre bilo kakvih dugoročnih odluka, sve oči su i dalje uprte u parket - Dubai 20. maja dočekuje Budućnost u prvom meču polufinala ABA lige, i to u još uvek nerešenim uslovima oko domaćinstva.