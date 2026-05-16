Miško Ražnatović je postao meta uvreda zbog toga što je demantovao pregovore svog klijenta Ibona Navara, trenera Unikahe, sa drugim klubovima.

"Veoma je teško i iscrpljujuće pratiti neistine koje brojni mediji objavljuju o mojim klijentima, pa sam čak odustao i od demantovanja. Ipak, nekada je to neophodno, posebno kada su tvrdnje stopostotno netačne i nanose veliku štetu mojim klijentima, a ujedno narušavaju njihov odnos sa klubom", napisao je Ražnatović na društvenoj mreži "X" i dodao:

"Ukratko, ni ja, ni Ibon Navaro nismo razgovarali sa Barselonom, kao što prethodno nismo razgovarali ni sa Bajernom, iako je isti portal tvrdio suprotno", poručio je Miško.

Ubrzo je dobio odgovor od španskog portala "Encestando".

"Agent Ibona Navara je patološki lažov, juče nas je optužio da širimo lažne informacije, jer smo preneli isto ono što su objavili "El Sur" i "Mundo Deportivo". Uz to je slagao još jednom, pošto je negirao razgovore sa Bajernom, a o tome je lično Ibon govorio u Valensiji tokom Kupa kralja“, poručili su iz portala na društvenoj mreži "X" i dodali sledeće:

"Više novinara ima potvrdu da je postojao kontakt između Ibonovog tima i Barselone, a informacije su dobili iz izvora bliskih i Unikahi i Barseloni. Demanti u vreme prelaznog roka nisu ništa neobično. Sam razgovor ne znači automatski pregovore, već prvi kontakt kako bi se proverilo postoji li obostrano interesovanje".

