Dubai bi trebalo da bude domaćin Budućnosti 20. maja u prvoj polufinalnoj utakmici.

Prvo je odobreno ekipi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata da se vrati u svoj dom, pošto je prethodno bila domaćin u Sarajevu.

Nakon toga je Budućnost saopštila da ne želi da putuje u Dubai, a ABA liga je donela odluku da Dubai ipak mora da bude domaćin na neutralnom terenu.

Nakon žalbe ovog kluba i novog sastanka, ABA liga je, čini se, privremeno povukla svoju odluku.

U ovom trenutku nije poznato gde će biti odigrana utakmica.

"U subotu, 16. maja 2026. godine, održan je zajednički sastanak putem Zoom platforme između Predsedništva ABA lige, rukovodstva takmičenja i predstavnika kluba Dubai Basketball. Glavna tema razgovora bila je trenutna situacija oko organizacije plej-ofa, kao i bezbednosni aspekti odigravanja utakmica u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Učesnici sastanka još jednom su potvrdili da je odluka o mogućem igranju utakmica na neutralnom terenu doneta isključivo imajući u vidu bezbednost svih učesnika takmičenja, uzimajući u obzir aktuelne okolnosti i preporuke nadležnih institucija.

Tokom razgovora istaknuto je da je određeni broj igrača i članova stručnih štabova izrazio zabrinutost u vezi sa putovanjem, posebno zbog trenutnih preporuka i upozorenja ambasada i državnih organa njihovih zemalja kada je reč o bezbednosnoj situaciji i putovanjima u UAE. Zbog toga je zatražen novi rok za donošenje konačne odluke, kako bi se prikupile dodatne informacije i obavile dodatne konsultacije sa svim relevantnim stranama.

Dogovoreno je da će Dubai Basketball nastaviti komunikaciju sa nadležnim institucijama i diplomatskim predstavnicima, kao i da će dostaviti zvanične potvrde vezane za bezbednost putovanja i organizaciju utakmica.

Svi učesnici sastanka naglasili su da je zajednički interes da se plej-of ABA lige odigra u najboljim mogućim sportskim uslovima, uz učešće svih klubova u punim sastavima, što završnica takmičenja svakako zaslužuje.

Predsedništvo ABA lige nastaviće da prati situaciju iz dana u dan, a novi sastanak o narednim koracima u organizaciji plej-ofa zakazan je za ponedeljak, 18. maja", stoji u saopštenju na zvaničnom sajtu ABA lige.

