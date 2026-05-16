U plej-of Evrolige spadaju samo četvrtfinalne serije, dok će najkorisnijem igraču Fajnal-fora biti uručeno posebno priznanje.

Žan Montero je u četvrtfinalnoj seriji protiv Panatinaikosa, u kojoj je njegova ekipa pobedila ukupnim rezultatom 3:2, u proseku beležio 18,6 poena, 5,8 asistencija, 4,2 skoka, 1,4 ukradene lopte i indeks korisnosti 26,8, najveći od svih igrača čiji timovi su igrali u četvrtfinalu plej-ofa.

Dominikanski plejmejker je u četvrtoj utakmici serije protiv Panatinaikosa zabeležio i najveći indeks korisnosti u istoriji plej-ofa Evrolige na jednoj utakmici - 45.

Žan Montero u dresu Valensije

Montero (22) je ove sezone bio izabran i u idealnu petorku Evrolige, a osvojio je i nagradu Zvezda u usponu, koja se dodeljuje najboljem mladom igraču tog takmičenja.

Valensija će u polufinalu Fajnal-fora Evrolige, koji će biti održan od 22. do 24. maja u Atini, igrati protiv Real Madrida.

