delije moraju da ga podrže

Pred košarkašima Crvene zvezde je jedan od najtežih delova sezone, jer u ponedeljak idu na noge Partizanu - u prvom meču polufinala plej-ofa ABA lige.

Povrede trenutno najviše muče Sašu Obradovića, a da li će i kako bez Kodija Milera Meintajera na Partizan - ostaje nam da vidimo kroz nekoliko dana.

Saša Obradović je pod ogromin pritiskom, a navijači bi mu teško oprostili ispadanje od večitog rivala, naročito jer je Partizan u Areni početkom aprila pokopao snove Crvene zvezde u borbi za plej-of Evrolige.

KONTEKST SEZONE: Gore-dole!

Crvena zvezda je imala sezonske oscilacije i nije ostvarila veći iskorak u Evroligi.

Tim je tokom sezone imao probleme sa povredama i promenama u formi.

Očekivanja kluba, s obzirom na roster i budžet, bila su visoka u domaćim i regionalnim takmičenjima.

PRITISAK I JAVNA OČEKIVANJA!

U javnosti i među navijačima postoji nezadovoljstvo zbog rezultata u sezoni.

Mečevi protiv Partizana imaju poseban rezultatski i emotivni značaj u domaćoj košarci.

Spekulacije o mogućim promenama u stručnom štabu pojavljuju se u medijima tokom završnice sezone.

Pitali smo veštaćku inteligenciju koja nam je dala tri potencijalna scenarija u vezi sudbine Saše Obradovića na klupi Zvezde. Deluje da od polufinala sa Partizanom sve zavisi...

Evo i odgovora.

MOGUĆI SCENARIJI

Eliminacija u polufinalu:

Povećava se verovatnoća promene na klupi. Odluka bi zavisila od procene uprave i ukupnog utiska sezone.

Ubedljiv poraz

Ako Zvezda bude taktički i rezultatski nadigrana, šanse za smenu rastu.

Tesna serija

U slučaju neizvesnog duela, ostavlja se prostor za nastavak saradnje.

Plasman u finale

Značajno jača poziciju trenera i povećava šanse za ostanak.

ZAKLJUČAK