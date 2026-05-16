SAŠA OBRADOVIĆ JE POD OGROMNIM PRITISKOM! ISHOD POLUFINALA ABA LIGE MOŽE ODLUČITI NJEGOVU SUDBINU U ZVEZDI: Pitali smo i dobili jasan odgovor...
Pred košarkašima Crvene zvezde je jedan od najtežih delova sezone, jer u ponedeljak idu na noge Partizanu - u prvom meču polufinala plej-ofa ABA lige.
Povrede trenutno najviše muče Sašu Obradovića, a da li će i kako bez Kodija Milera Meintajera na Partizan - ostaje nam da vidimo kroz nekoliko dana.
Saša Obradović je pod ogromin pritiskom, a navijači bi mu teško oprostili ispadanje od večitog rivala, naročito jer je Partizan u Areni početkom aprila pokopao snove Crvene zvezde u borbi za plej-of Evrolige.
KONTEKST SEZONE: Gore-dole!
Crvena zvezda je imala sezonske oscilacije i nije ostvarila veći iskorak u Evroligi.
Tim je tokom sezone imao probleme sa povredama i promenama u formi.
Očekivanja kluba, s obzirom na roster i budžet, bila su visoka u domaćim i regionalnim takmičenjima.
PRITISAK I JAVNA OČEKIVANJA!
U javnosti i među navijačima postoji nezadovoljstvo zbog rezultata u sezoni.
Mečevi protiv Partizana imaju poseban rezultatski i emotivni značaj u domaćoj košarci.
Spekulacije o mogućim promenama u stručnom štabu pojavljuju se u medijima tokom završnice sezone.
Pitali smo veštaćku inteligenciju koja nam je dala tri potencijalna scenarija u vezi sudbine Saše Obradovića na klupi Zvezde. Deluje da od polufinala sa Partizanom sve zavisi...
Evo i odgovora.
MOGUĆI SCENARIJI
Eliminacija u polufinalu:
Povećava se verovatnoća promene na klupi. Odluka bi zavisila od procene uprave i ukupnog utiska sezone.
Ubedljiv poraz
Ako Zvezda bude taktički i rezultatski nadigrana, šanse za smenu rastu.
Tesna serija
U slučaju neizvesnog duela, ostavlja se prostor za nastavak saradnje.
Plasman u finale
Značajno jača poziciju trenera i povećava šanse za ostanak.
ZAKLJUČAK
Iako Saša Obradović ima snažan trenerski CV i kredibilitet, ishod ABA polufinala protiv Partizana mogao bi biti presudan faktor u odluci uprave Crvene zvezde o njegovoj budućnosti. Rezultat i utisak iz serije imaće veći uticaj od ukupnog toka sezone.