Košarkaški klub Hapoel iz Tel Aviva ove večeri dočekuje Bnei Herzliju u okviru 23. kola izraelske Superlige, a meč će igrati sa samo petoricom igrača!

Štrajk sindikata košarkaša u izraelskoj ligi uticao je na Hapoel iz Tel Aviva koji je saopštio da će Dimitris Itudis ove večeri imati samo pet momaka na raspolaganju: Vasilija Micića, Livaj Rendolfa, Iša Vejnrajta, Džonatana Motlija i Tajusa Džounsa.

Hapoel je trenutno drugoplasirani sa skorom 19-3, dok je Bnei Herzlija odmah ispod, ali praktično nemaju šansu da im ugroze poziciju.