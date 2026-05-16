KAKAV HAOS U IZRAELU: Itudis izlazi na teren sa SAMO PETORICOM igrača
Košarkaški klub Hapoel iz Tel Aviva ove večeri dočekuje Bnei Herzliju u okviru 23. kola izraelske Superlige, a meč će igrati sa samo petoricom igrača!
Štrajk sindikata košarkaša u izraelskoj ligi uticao je na Hapoel iz Tel Aviva koji je saopštio da će Dimitris Itudis ove večeri imati samo pet momaka na raspolaganju: Vasilija Micića, Livaj Rendolfa, Iša Vejnrajta, Džonatana Motlija i Tajusa Džounsa.
Hapoel je trenutno drugoplasirani sa skorom 19-3, dok je Bnei Herzlija odmah ispod, ali praktično nemaju šansu da im ugroze poziciju.
Kurir sport / Sportske. net.
