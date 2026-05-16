Navodno, KK Dubai je u pregovorima sa Vojvodinom - planira se saradnja i razvoj igrača za Evroligu.

Kako saznaje "Meridian sport", ideja vodećih ljudi Dubaija je da naprave poslovno tehničku saradnju sa nekim klubom iz regiona u kojoj bi razvijali nekolicinu igrača ne samo iz svoje akademije, već i onih koji bi u dogledno vreme mogli da zaigraju Evroligu.

Dubai - Crvena zvezda, ABA liga 2025/26 Foto: KK Dubai

Prvobitno je u planu bila Bosna, međutim, kako piše ovaj portal, u celu priču je uskočila Vojvodina, i tim povodom su već održana tri sastanka.

Dubai želi da uz igrače ima svoje predstavnike i u rukovodstvu koji bi osigurali sprovođenje dogovora, prvenstveno u pogledu sportske politike.

U pregovorima je očigledno postignut napredak, međutim, pitanje je šta će se dogoditi ukoliko zbog najnovijih nesporazuma sa rukovodstvom ABA lige klub iz Emirata napusti regionalno takmičenje.

