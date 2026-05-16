Drugog dana državnog prvenstva za košarkašice pionirskog uzrasta u Šapcu odigrane su polufinalne utakmice, kao i mečevi u razigravanju od petog do sedmog mesta.

Za titulu prvaka Srbije u nedelju od 15 časova sastaće se beogradski rivali Partizan 1953 i Korać akademija 011. Dva sata ranije, od 13 časova za treće mesto će igrati MBA iz Kragujevca i Novosadska ženska košarkaška akademija. Pre utakmica za medalje, biće odigrane utakmice za plasman. U borbi za peto mesto od 11 časova igraju Imperijum basket i Ras, a od 9 časova za sedmo mesto Srem i Duga.

Foto: KSS

Beogradski Partizan bio je vrlo ubedljiv u prvom polufinalu protiv MBA. Posle 40 minuta igre tim trenera Nikole Dmitrovića slavio je sa 99:63 (27:9, 33:12, 18:19, 21:23). Lea Dolovac je predvodila pobednički tim sa 26 poena. Perić je postigla 18 poena, Ben Kemais 13, Cvijetić 12, a Tešanović 10 poena. U ekipi Mini basket akademije iz Kragujevca najefikasnije su bile Ilić sa 17 poena i Novaković sa 12 poena.

Korać akademija 011 je odličnom trećom četvrtinom prelomila drugo polufinale protiv Novosađanki i na kraju trijumfovala rezultatom 73:47 (18:12, 10:12, 22:12, 25:11). Ekipu trenera Anđele Kostić do finala su predvodile Jošić sa 16 poena, Savić sa 15 poena, Lukić sa 12 poena i Babić sa 10 poena. U timu trenera Teodore Marunkić najefikasnije su bile Jovanov sa 15 poena i Samardžija sa osam poena.

U prvoj utakmici razigravanja za peto mesto ekipa Imperijum basketa iz Leskovca savladala je Srem iz Sremske Mitrovice sa 63:42. Leskovčanke su do pobede predvodile Ivanović sa 21 poenom, Đorđević sa 16 poena i Spasić sa 14 poena. U timu iz Srema najefikasnije su bile Mirčeta sa 15 poena i Popović sa šest poena.

U drugoj utakmici razigravanja Ras je savladao Dugu sa 56:51 (12:8, 11:20, 17:9, 16:14). Beogradski tim predvođen tandemom Stojanović (20 poena) i Krunić (19 poena) bolje se snašao u finišu meča. U ekipi iz Šapca najefikasnije su bile Stanišić sa 17 poena i Milovanović sa 13 poena.

