Poraz na terenu, ali i van njega...

Košarkaši Monaka doživeli su debakl u 30. kolu francuskog prvenstva, pošto je Bulazak slavio sa 92:74.

Sam neuspeh nije najveći problem, jer je Eli Okobo odbio da nastupi za Monako zbog ogromnog duga prema igračima, prenose francuski mediji.

Cela situacija je izazvala veliku pažnju u francuskoj košarkaškoj javnosti, posebno jer je Okobo jedan od najvažnijih igrača ekipe i jedan od lidera tima.

"Kneževi" su bez organizatora igre izgledali veoma loše na terenu, a Bulazak je to iskoristio i stigao do ubedljive pobede.

Šta dalje? Videćemo kako će klub reagovati na novonastalu situaciju i da li bi finanski problemi mogli dodatno da utiču na ekipu u završnici sezone u tamošnjem prvenstvu.

