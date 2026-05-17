IGRAČ ODBIO DA NASTUPI NA MEČU ZBOG DUGOVANJA! Skandal u redovima jednog od najjačih klubova Evrolige
Poraz na terenu, ali i van njega...
Košarkaši Monaka doživeli su debakl u 30. kolu francuskog prvenstva, pošto je Bulazak slavio sa 92:74.
Sam neuspeh nije najveći problem, jer je Eli Okobo odbio da nastupi za Monako zbog ogromnog duga prema igračima, prenose francuski mediji.
Cela situacija je izazvala veliku pažnju u francuskoj košarkaškoj javnosti, posebno jer je Okobo jedan od najvažnijih igrača ekipe i jedan od lidera tima.
"Kneževi" su bez organizatora igre izgledali veoma loše na terenu, a Bulazak je to iskoristio i stigao do ubedljive pobede.
Šta dalje? Videćemo kako će klub reagovati na novonastalu situaciju i da li bi finanski problemi mogli dodatno da utiču na ekipu u završnici sezone u tamošnjem prvenstvu.
