Slušaj vest

Dok se Armoni Bruks sve ozbiljnije pominje kao moguće pojačanje KK Partizan, društvenim mrežama ponovo kruži potez koji i danas mnogi pamte – kada ga je košarkaš KK Crvena zvezda Džordan Nvora brutalnim driblingom izbacio iz ravnoteže.

Nvora je tada jednim "krosoverom" potpuno "slomio" Armonija Bruksa, koji je ostao na parketu, dok je akcija završena laganom trojkom. Potez je ubrzo završio u izboru NBA lige za najbolji potez nedelje i dugo se vrtio na sportskim kanalima i društvenim mrežama.

Sada, kada se Bruks dovodi u vezu sa Partizanom, navijači su ponovo izvukli taj snimak, uz brojne komentare da je "zvezdaš izlomio buduće pojačanje crno-belih".

Iako je od tog momenta prošlo dosta vremena, potez i dalje važi za jedan od upečatljivijih "krosover" driblinga koje je Nvora izveo u NBA karijeri.

Pogledajte taj potez:

Pogledajte i galeriju fotografija Džordana Nvore:

Džordan Nvora Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne propustiteKošarkaSAŠA OBRADOVIĆ JE POD OGROMNIM PRITISKOM! ISHOD POLUFINALA ABA LIGE MOŽE ODLUČITI NJEGOVU SUDBINU U ZVEZDI: Pitali smo i dobili jasan odgovor...
Saša Obradović
KošarkaMONEKE ZAPALIO DELIJE PRED PARTIZAN! Sve me boli, ali mrzim kad izgubimo od njih!
Čima Moneke
KošarkaZVEZDA SE BAŠ, BAŠ NAMUČILA! Pravi haos nastao posle utakmice... Ako niste gledali - ovo morate! Evo kako su crveno-beli obezbedili večiti derbi
Crvena zevzda - Cedevita Olimpija
KošarkaSPEKTAKL VEČITIH U POLUFINALU ABA LIGE! Partizan dočekuje Crvenu zvezdu, danas počinje prodaja karata!
zvezda-partizan-4564550.JPG
KošarkaSAOPŠTENJE CRVENE ZVEZDE U PONOĆ: Na Malom Kalemegdanu nisu zadovoljni suđenjem protiv Cedevita Olimpije...
zvezda-cedevita-olimpija-58238260.JPG

01:01
Šejk Milton se povredio na početku meča Partizan - Bosna Izvor: Arena Sport