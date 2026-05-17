Vladimir Jovanović je novi trener košarkaša Miteldojčera, nakon što je nasledio Milenka Bogićevića.
PRAVAC NEMAČKA! Vladimir Jovanović ima novi klub
Srpski stručnjak Vladimir Jovanović imenovan je za novog trenera košarkaša Miteldojčera, saopštio je danas nemački klub.
Kako je saopšteno, nekadašnji trener Crvene zvezde je na mestu šefa struke kluba iz Vajzenfelsa nasledio zemljaka Milenka Bogićevića i potpisao jednogodišnji ugovor.
Jovanović (42) je osim Crvene zvezde vodio i FMP, Igokeu i Cibonu.
Trenutno je i jedan od pomoćnika selektora Dušana Alimpijevića u reprezentaciji Srbije.
