Slušaj vest

Srpski stručnjak Vladimir Jovanović imenovan je za novog trenera košarkaša Miteldojčera, saopštio je danas nemački klub.

Kako je saopšteno, nekadašnji trener Crvene zvezde je na mestu šefa struke kluba iz Vajzenfelsa nasledio zemljaka Milenka Bogićevića i potpisao jednogodišnji ugovor.

Jovanović (42) je osim Crvene zvezde vodio i FMP, Igokeu i Cibonu.

Trenutno je i jedan od pomoćnika selektora Dušana Alimpijevića u reprezentaciji Srbije.

Ne propustiteKošarka"ŠTO SE TIČE MOJIH MOMAKA, STVARNO NE ZNAM..." Jovanović ostao bez reči posle šokantnog poraza svog tima!
aba-2-league-3.jpg
KošarkaJOVANOVIĆ PRED CRVENU ZVEZDU: Moramo da budemo fokusirani i pokažemo čvrstinu
Vladimir Jovanović
EvroligaDA LI JE ON ZAMENA ZA ŽELJKA? Ko će voditi Partizan umesto Obradovića: Odgovor na pitanje koje apsolutno sve zanima...
OLYMPIACOS-PARTIZAN_12.JPG
Košarka"VELIKA JE ČAST BITI DEO REPREZENTACIJE" Alimpijevićev pomoćnik jasan: "Bićemo spremni za prvi prozor!"
Vladimir Jovanović 2.jpg

00:59
Tonje Džekiri povreda na Partizan ASVEL Izvor: TV Arena sport