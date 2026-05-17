Hoće li Andrej Stojaković poći putem Tristana Vukčevića i izabrati reprezentaciju Srbije?

Sin proslavljenog Peđe Stojakovića još uvek nije prelomio za koji će nacionalni tim igrati u nastavku karijere, ali bi ključnu ulogu u njegovom usmeravanju ka dresu "orlova" mogao da odigra upravo košarkaš Vašington Vizardsa.

Vukčević se svojevremeno nalazio u identičnoj situaciji, birajući između Srbije i Grčke, da bi od 2025. godine i zvanično postao deo našeg državnog tima.

Andrej Stojaković u polufinalu NCAA šampionata Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia, ANDY LYONS / Getty images / Profimedia

Andrej i Tristan su veoma bliski prijatelji, što je potvrdio i sam talentovani bek, koji se trenutno priprema za izlazak na predstojeći NBA draft.

"Tistan je jedan od mojih najboljih prijatelja. Kada sam živeo u Atini jako dobro smo se družili, čuli smo se jako često. On je moj drugar, nadam se da ću jednog dana imati šansu da zaigram sa njim. Podržavamo jedan drugog", rekao je Stojaković.

