"ŽELJKO OBRADOVIĆ ĆE SE VRATITI U PARTIZAN I OSVOJITI EVROLIGU" Blizak prijatelj slavnog trenera otkrio sve, ovim rečima je oduševio Grobare!
Rastanak Željka Obradovića i Partizana predstavlja jedan od najupečatljivijih momenata u tekućoj sezoni, ali crno-bela javnost u velikoj meri veruje da ova zajednička priča najtrofejnijeg stručnjaka i Parnog valjka ipak nije trajno završena.
Isti stav deli i Dragan Albić Biska, dugogodišnji i bliski prijatelj popularnog Žoca.
Albić je u razgovoru za "MaxBet Sport" evocirao uspomene na prijateljstvo sa Obradovićem koje traje duže od pedeset godina, a po kojem nosi ime i njegov poznati kafić "Žoc".
Tom prilikom, Biska je dodatno podgrejao optimizam među pristalicama crno-belih, izrazivši uverenje da će se legendarni trener u određenom trenutku ponovo vratiti na klupu voljenog kluba.
– Željko ima te ambicije, on je „životinja“. On voli taj posao, to je neverovatno, ide u milimetar. Garantujem, moje mišljenje. On se zainatio i vratiće se u Partizan. I osvojiće titulu (Evroligu). Zapamtite. Imali smo tu šansu kada je Panter ono napravio. Željko je opasan na jednu utakmicu. Tada smo imali šansu da osvojimo Evroligu. Gledao sam 100 utakmica zaredom dok je Željko bio trener. Sada više ne idem, znamo svi šta je bilo. Poštujem tog čoveka koji mi je drug 50 godina – rekao je Biska.