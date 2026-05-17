Albić je u razgovoru za "MaxBet Sport" evocirao uspomene na prijateljstvo sa Obradovićem koje traje duže od pedeset godina, a po kojem nosi ime i njegov poznati kafić "Žoc".

– Željko ima te ambicije, on je „životinja“. On voli taj posao, to je neverovatno, ide u milimetar. Garantujem, moje mišljenje. On se zainatio i vratiće se u Partizan. I osvojiće titulu (Evroligu). Zapamtite. Imali smo tu šansu kada je Panter ono napravio. Željko je opasan na jednu utakmicu. Tada smo imali šansu da osvojimo Evroligu. Gledao sam 100 utakmica zaredom dok je Željko bio trener. Sada više ne idem, znamo svi šta je bilo. Poštujem tog čoveka koji mi je drug 50 godina – rekao je Biska.