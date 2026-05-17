Slušaj vest

Član stručnog štaba seniorske reprezentacije Vladimir Jovanović novi je trener ekipe Miteldojčer iz Nemačke.

Jovanoviću prestaje ugovor profesionalnog trenera sa Košarkaškim savezom Srbije poslednjeg dana jula ove godine, ali ostaje u stručnom štabu selektora A tima Dušana Alimpijevića.

Dušan Alimpijević na treningu Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Našu reprezentaciju u junsko-julskom FIBA kvalifikacionom prozoru očekuju utakmice sa Švajcarskom u gostima (2.jula) i selekcijom Bosne i Hercegovine u Beogradu (6. jula). Srbija trenutno ima učinak od dve pobede i dva poraza.

Ne propustiteKošarkaALIMPIJEVIĆ PAO U DERBIJU ISTANBULA! Poceko pobedio Srbina!
profimedia-1095062535.jpg
KošarkaALIMPIJEVIĆ PREBOLEO PORAZ U FINALU EVROKUPA! Bešiktaš drži korak za Fenerbahčeom!
profimedia-1095062535.jpg
KošarkaALIMPIJEVIĆ TUŽAN POSLE IZGUBLJENOG FINALA: Nije veče za neke veće govore
Dušan Alimpijević
KošarkaDUŠAN ALIMPIJEVIĆ NIKAD KRAĆI POSLE TRAGIČNOG PORAZA U FINALU EVROKUPA! Selektor Srbije poslao jasnu poruku, samo je ovo imao da kaže!
profimedia-1095062535.jpg

09:08
Prvo obraćanje Dušana Alimpijevića  Izvor: Mondo/Tijana Jevtić