U ponedeljak.18. maja, Partizan će od 20 časova dočekati Crvenu zvezdu u Beogradskoj areni, u prvoj utakmici polufinala ABA lige.

Uoči sutrašnjeg duela, trener Parnog valjka Đoan Penjaroja je nakon današnjeg treninga izjavio:

„Veoma važna utakmica. Serija je kratka, igra se na dve pobede, pritom je derbi, utakmica koja ima posebnu težinu. Ipak, najvažnije je da budemo usmereni na sebe, na naše principe i pravila, da se takmičimo na pravi način u sjajnoj atmosferi. Očekuje nas težak meč, zahtevan za obe ekipe, i biće važno da odigramo dobro, posebno u najvažnijim trenucima.”, zaključio je Penjaroja.

O očekivanjima pred utakmicu govorio je i zamenik kapitena Aleksej Pokuševski:

„Igramo kod kuće i verujem da je to prednost za nas, ali i za naše navijače, za koje se nadam da će doći u što većem broju. Svaki derbi je poseban za sebe, ali ovo je ipak polufinale i bilo bi dobro da pobedimo. Sigurno nas očekuje teška utakmica, uprkos tome što imaju određene povrede, ali mislim da su spremni i da će pružiti maksimum protiv nas.”

Izlazak košarkaša Partizana i Zvezde i reakcija Grobara