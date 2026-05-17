to je to

to je to

Slušaj vest

Najbolji srpski košarkaš, Nikola Jokić nije ni ove godine uspeo da dođe do MVP priznanja za najboljeg košarkaša regularnog dela sezone, iako je do samog kraja bio u najužoj konkurenciji za tako nešto.

Umesto njega, na tronu je drugu godinu u nizu Šej Gildžes Aleksander, prenosi Šams Čaranija sa ESPN-a.

1/12 Vidi galeriju Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Poznato je da se Nikola Jokić do samog kraja borio da sakupi dovoljan broj utakmica kako bi bio u konkurenciji za ovo prestižno priznanje, zbog povrede koja ga je odvojila od terena. Na kraju je u poslednjem meču taj uslov ispunio. Imao je najbolje brojke, bukvalno sve, ali je NBA liga odlučila drugačije.

Tako je Šej Giledžes Aleksander, saigrač našeg Nikole Topića iz Oklahome, postao 14. igrač u istoriji NBA lige koji je osvojio nagradu za MVP-a u dve uzastopne sezone.

BONUS VIDEO: