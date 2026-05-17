Košarkaši Crvene zvezde se pripremaju za polufinale ABA plej-ofa protiv Partizana. Kapiten Ognjen Dobrić ističe važnost fokusa i borbenosti.
Košarkaši Crvene zvezde gostuju Partizanu u ponedeljak od 20.00 u prvom meču polufinalne serije ABA plej-ofa.
Uoči okršaja u Beogradskoj areni javnosti se obratio kapiten Zvezde Ognjen Dobrić:
Ognjen Dobrić u dresu Crvene zvezde
- Borbenost, energija, fokus, uz taktiku i dogovore koje pravimo i gradimo. Imali smo četiri derbija ove sezone, znamo kako igraju, znaju i oni kako mi igramo, ta energija i fokus, ko bude be bolji u tome, taj će da pobedi. U ovom trenutku nemamo povređenih igrača, veći broj utakmica nam nije napravio problem. Porazi od Zlatibora i Cedevite, ali to je sve normalno u sportu, sve se dešava. Pobedili smo te bitnije utakmice. Nismo imali neku veću pauzu, sve je kako treba i ulazimo sa dosta elana - naveo je Dobrić.
