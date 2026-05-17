Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nakon majstorice između Crvene zvezde i Cedevita Olimpije, koju je crveno-beli tim dobio, trener slovenačkog sastava Zvezdan Mitrović izjavio je da je taj meč, tačnije suđenje, predstavljao poraz sporta.

Ubrzo se oglasila i Crvena zvezda saopštenjem u kojem je navela da je trebalo da joj bude dosuđeno čak 50 slobodnih bacanja, umesto 35 koliko ih je izvela.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Pionira Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Delovalo je da je time stavljena tačka na celu priču i da fokus može da se prebaci na polufinalne serije. Međutim, oglasila se i ABA liga, koja je svim klubovima regionalnog takmičenja poslala dopis o kvalitetu suđenja na odlučujućem meču odigranom u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Prema analizi instruktora suđenja, hrvatski arbitar Luka Kardum dobio je ocenu ispod proseka, zbog čega će biti sankcionisan, saopštila je ABA liga. Ipak, objektivno gledano, Cedevita Olimpiji to sada ne znači mnogo.

Nakon svega, možda je konačno vreme da se pažnja usmeri ka onome što sledi - polufinalima ABA lige. Na jednoj strani gledaćemo duel večitih rivala iz Beograda, dok će se na drugoj sastati Dubai i Budućnost.

BONUS VIDEO: