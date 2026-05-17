Najveći izazov za Sašu Obradovića pred predstojeći večiti derbi u polufinalu ABA lige trenutno predstavlja stanje sa povredama u ekipi.

Jedan od ključnih igrača Crvene zvezde, Ebuka Izundu, povredio se tokom drugog susreta četvrtfinalne serije protiv Cedevita Olimpije i uprkos očekivanjima da će se oporaviti, nije bio u mogućnosti da nastupi u odlučujućoj trećoj utakmici.

Ebuka Izundu Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Bez važnog centra, crveno-beli su morali da vode veoma neizvesnu borbu sa ekipom iz Ljubljane, ali su ipak uspeli da nadoknade njegov izostanak i izbore plasman u polufinale. Ipak, ostaje nepoznato da li će Zvezda moći da računa na Izundua u duelu protiv Partizana, preneo je "Meridian sport".

Situacija sa njegovim oporavkom i dalje je neizvesna, pa će Obradović čekati poslednji trenutak kako bi doneo odluku o njegovom eventualnom nastupu. Nigerijski centar je pod velikim znakom pitanja i još nije sigurno da li će se naći među 12 igrača za meč.

Čak i ukoliko bude spreman da izađe na teren, jasno je da neće biti potpuno fizički spreman, što dodatno otežava pripremu ekipe za derbi sa Partizanom, koji je zakazan za ponedeljak od 20.00.

Problemi sa sastavom tu se ne završavaju, pošto trener Zvezde već duže vreme ne može da računa ni na plejmejkere Kodija Milera-Mekintajera i Stefana Miljenovića, koji su van stroja još od pre mesec dana.

