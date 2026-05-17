Pionirke Partizana 1953 osvojili su naslov šampiona Srbije! Oni su u velikom finalu završnog turnira u Šapcu, u sjajnoj košarkaškoj atmosferi, savladale Korać akademiju 011 sa 75:72 i stigle do trofeja.

Korać je u finišu prve četvrtine stekao sedam poena prednosti na krilima Jošić i Lukić. Serijom 9:1 Korać je u 15. minutu stekao velikih 15 poena prednosti – 33:18. Partizan je u finišu prvog poluvremena uspeo da ublaži zaostatak, pa je Korać ima deset poena viška – 40:30.

Do najvećeg vođstva Korać je stigao u 24. minutu, kada je na semaforu pisalo – 53:33. Iz gotovo bezizlazne situacije, Partizan je krenuo da se vraća u meč. Crno-bele su do kraja četvrtine spustile zaostatak na samo tri poena – 56:59. Partizan je preko razigrane Perić u 33. minutu stigao do izjednačenja – 61:61, a minut kasnije i do vođstva 65:63 poenima Cvijetić.

Crno-bele su tačno tri minuta pre kraja povele sa sedam razlike – 72:65 i činilo se da je rešio meč. Međutim, Korać je uzvratio sa šest poena i stigao na samo poen zaostatka. Imale su košarkašice Koraća šansu i za potpuni preokret, ali se Partizan pokazao koncentrisanijim u poslednjem minutu i na kraju trijumfovao.

Najefikasnije u pobedničkom timu bile su Perić sa 29 poena, Bodrožić sa 16 poena i Ben Kemais sa 10 poena. U timu Koraća Lukić je postigla 24 poena, Savić 23, a Jošić i Mitrović po 11.

Novosadska ŽKA treća, MBA četverti

U meču za treće mesto, Novosadska ženska košarkaška akademija je savladala MBA 56:45 (6:6, 18:16, 11:11, 21:12). Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Jovanov sa 19 poena, dok su Ćulum i Samardžija postigle po 12 poena, a u poraženoj ekipi Ilić je postigla 14 poena, a Novaković 11.

Ras peti, Imperijum basket šesti

U duelu za peto mesto, Ras iz Beograda je bio bolji od Imperijum basketa iz Leskovca sa 55:38 (19:14, 14:10, 7:8, 15:6). Najefikasnije u pobedničkom timu bile su Đorđić sa 16 poena, Stojanović sa 11 poena i Marković sa 10 poena, a u poraženoj ekipi Spasić sa 15 poena i Mitrović sa 12 poena.

Duga sedma, Srem osmi

Sedmo mesto zauzela je šabačka Duga, koja je pobedila Srem iz Sremske Mitrovice 67:45 (16:14, 16:2, 8:9, 27:20). Najzapaženije u pobedničkom timu bile su Stanišić sa 22 poena, Stanković sa 11 poena i Maričić sa 10 poena. U ekipi Srema najefikasnije su bile Mirčeta sa 22 poena i Popović sa osam poena.

