Košarkaši Klivlenda izborili su plasman u finale Istočne konferencije NBA lige, pošto su u odlučujućoj sedmoj utakmici na gostujućem terenu deklasirali ekipu Detroita rezultatom 125:94!

Posle šamara u šestoj utakmici, usledio je brutalan odgovor ekipe iz Ohaja u meču odluke.

Detroit - Klivlend, majstorica polufinala Istoka Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Od prvog minuta bilo je jasno da su Kavsi izašli na parket sa samo jednim ciljem – da zgaze Pistonse i stave tačku na seriju. Detroit jednostavno nije imao odgovor na agresiju, energiju i ubitačan ritam gostiju.

Nakon što su u prethodnom meču potpuno izgubili kontrolu i poklonili rivalu čak 20 lopti, igrači Klivlenda su u majstorici izgledali kao potpuno drugi tim. Greške su sveli na minimum i držali utakmicu pod apsolutnom kontrolom.

Kada se meč lomio, Donovan Mičel je još jednom pokazao zbog čega je lider ove ekipe. Ubacio je 26 poena i vodio Kavalirse ka velikom trijumfu, ali nije bio jedini raspoložen.

Pravi šok za Detroit stigao je sa klupe! Sem Meril odigrao je utakmicu života i zatrpao koš Pistonsa sa 23 poena, pogodivši čak pet trojki. Identičan broj poena dodao je i Džeret Alen, dok je Evan Mobli dominirao pod košem sa dabl-dabl učinkom od 21 poena i 12 skokova.

Detroit je potpuno stao u drugom poluvremenu, a domaća publika je u neverici gledala kako se sezona raspada pred njihovim očima.

Za Klivlend ovo je prvo finale Istoka još od ere Lebrona Džejmsa i sezone 2017/18, a sada ih čeka novi spektakl – okršaj sa Njujork Niksima za plasman u veliko NBA finale.