Slušaj vest

Jedan od najboljih košarkaša današnjice, Luka Dončić, ovog leta neće napuštati rodnu Ljubljanu!

Posle turbulentne sezone i problema sa povredom zadnje lože, slovenački košarkaš rešio je da se potpuno povuče iz javnosti tokom leta i maksimalno posveti porodici i oporavku.

U dogovoru sa Los Anđeles Lakersima, Dončić će naredne mesece provesti u rodnoj Ljubljani, daleko od pritiska NBA lige i života u Los Anđelesu. Kako prenose slovenački mediji, Luka želi da ovo leto iskoristi kako bi bio uz svoje najbliže u veoma važnom periodu privatnog života.

Oklahoma - Los Anđeles Lejkers, povreda Dončića Foto: Cooper Neill / Getty images / Profimedia

Zbog porodičnih okolnosti i borbe za starateljstvo nad ćerkama, slovenački superstar odlučio je da ovog leta ne igra ni za reprezentaciju Slovenije, iako nacionalni tim očekuju važne kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Time je jasno stavio do znanja da mu je porodica trenutno apsolutni prioritet.

Ljudi bliski Dončiću tvrde da mu je prethodna sezona bila jedna od najtežih u karijeri – ne samo zbog povrede koja ga je odvojila od plej-ofa, već i zbog privatnog pritiska koji je nosio van terena. Upravo zato želi da leto provede u miru, okružen porodicom i prijateljima, kako bi potpuno spreman dočekao novu NBA sezonu.

Dončić je poslednji meč za Lejkerse odigrao početkom aprila, a iako se očekivalo da će biti spreman za plej-of, povreda je ipak bila ozbiljnija nego što se u prvi mah mislilo. Bez svog glavnog aduta, tim iz Los Anđelesa uspeo je da eliminiše Hjuston, ali je potom doživeo pravi debakl protiv Oklahome.

Četvrti meč polufinalne serije Zapada, Lejkersi - Oklahoma Foto: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Kako prenose slovenački mediji, Luka se već vraća u Ljubljanu, gde će narednih meseci biti fokusiran isključivo na rehabilitaciju i fizičku pripremu za novu NBA sezonu. Pre odlaska iz Amerike imao je sastanke sa čelnicima Lejkersa, na kojima se razgovaralo i o njegovom posebnom planu rada tokom leta.

Ne propustiteKošarkaISPLIVALA ŠOKANTNA ISTINA! ANAMARIJA UCENILA DONČIĆA! Evo zašto Luka nikako ne sme da igra za Sloveniju!
Anamarija Goltes i Luka Dončić
KošarkaLUKA DONČIĆ NA BRUTALNOM UDARU! Čuveni NBA as OPLEO kao nikada do sada! Nećete verovati sa kim ga je uporedio: Reči koje ODJEKUJU!
Luka Dončić
KošarkaTEŠKA ARTILJERIJA - DONČIĆ DOVEO "KRALJICU RAZVODA", PA DOBIO ŽESTOK ODGOVOR ANAMARIJE! Sada je jasno da Luku očekuje brutalna borba za starateljstvo nad decom!
Luka Dončić sa suprugom i psima
KošarkaDONČIĆ STOPIRAO BOMBU VEKA?! Luka ne želi dvostrukog MVP u Lejkersima! Navijači u neverici!
Luka Dončić i Janis Adetokumbo

00:38
Da li je Luka Dončić maltretirao verenicu u bolnici nakon porođaja?! Izvor: Kurir