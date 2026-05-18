KK Real Beograd je napravio najveći uspeh u svojoj dosadašnjoj istoriji, pošto je u juniorskoj konkurenciji postao šampion Kvalitetne lige!

Klub na čijem čelu se nalaze proslavljeni srpski košarkaš Milan Gurović i Jovan Obradović, fokusiran pre svega na mlađe selekcije, beleži veliki uspon od svog osnivanja, a sad je na red došla i "žetva" trofeja.

Juniorski tim je uzeo titulu u Kvalitetnoj ligi! Na završnom turniru je Real upisao sve tri pobede - protiv BKK Radnički, Paragona i Beka, domaćina turnira u Padinskoj skeli.

Real iz Beograda šampion Kvalitetne lige u juniorskoj konkurenciji! Foto: Lazar Milićević

Finalni okršaj sa Bekom, koji je u isti ušao, takođe, posle dve pobede, bio je za "infarkt".

Imao je Real dvocifrenu prednost, potom se domaćin vratio i na nekoliko sekundi pre kraja stekao tri poena prednosti. Trojku posle tajm-auta pogodio je kapiten Reala Sergej Vujčić za odlazak u produžetak, gde su popularni Kraljevi sve vreme bili u vođstvu i na kraju trijumfovali 100:94 za veliko slavlje celog tima.

Trofej osvojen pred očima Gurovića, koji nije krio oduševljenje. Slavio je na terenu i čestitao svakom igraču i treneru ponaosob, pa potom poručio:

"Veoma smo srećni i zadovoljni. Bila je fenomenalna utakmica, ekipa Beka je izuzetno kvalitetna i ne bi bilo nezasluženo i da su oni osvojili pehar. Čestitam mojim momcima na velikoj borbi, izgarali su do poslednjeg trenutka i na kraju su za to nagrađeni trofejom. Verujem da je ovo samo početak trofejne ere Reala", ushićeno je rekao proslavljeni srpski reprezentativac.

Ovaj trofej dodatno dobija na značaju ako se zna da juniorski tim Reala u najvećoj meri čine kadeti, igrači rođeni 2009. godine, pred kojima je, očigledno, blistava budućnost.

Posle osvajanja Kvalitetne lige Beograd, juniori Reala idu na završni turnir sa predstavnicima ostalih regiona Srbije.

Rivali u Nišu biće im domaćin KK Ratnici, KK Železničar iz Inđije i KK Napredak iz Kruševca.

Takođe, borba za trofej čeka i kadete Reala - Kvalitetnoj ligi Beograda.