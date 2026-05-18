UZEO JOKIĆU MVP TITULU, PA ZATRPAO SAIGRAČE LUKSUZOM! Topić dobio poklon od kog zastaje dah! Amerika bruji o potezu Šeja! (VIDEO)
Nakon što je zvanično poneo MVP priznanje, Šej Gildžes-Aleksander je priredio veliko iznenađenje svojim saigračima iz Oklahome.
Kako prenose američki mediji, novi MVP je odlučio da veliki individualni uspeh ne proslavi sam, već da ga podeli sa ekipom koja ga je "gurnula" do velikog priznanja. U znak zahvalnosti za svakog saigrača popularni "SGA" pripremio je posebno odabrane poklone - od luksuznih modnih komada, preko personalizovanih patika, pa sve do skupocenih satova i putnih poklona kao uspomenu na istorijsku sezonu.
"Ovo nije samo moja nagrada, ovo je timska priča", poručio je Šej u svlačionici, dok su Nikola Topić i družina otvarali poklone.
Posebnu pažnju izazvala je odluka da svakom igraču pokloni luksuzne satove brenda "Audemars Piguet". Reč je o ekskluzivnim modelima čija se vrednost, u zavisnosti od verzije, kreće od oko 20.000 dolara pa naviše, što je izazvalo nevericu među igračima.
Uz satove, MVP je saigračima poklonio i elegantne, skupocene kapute, dodatno naglašavajući simboliku zajedništva i zahvalnosti nakon sezone u kojoj je Oklahoma stigla do vrha.
Nema sumnje da će gest Kanađanina dodatno podići atmosferu u ekipi pred start finalne serije Zapadne konferencije.
Podsetimo, za titulu najbolje ekipe na Zapadu Tander će se boriti sa San Antonio Sparsima, a prvi meč na programu je u noći između ponedeljka i utorka.