U znak zahvalnosti, MVP spremio poklone za Topića i družinu.

Kako prenose američki mediji, novi MVP je odlučio da veliki individualni uspeh ne proslavi sam, već da ga podeli sa ekipom koja ga je "gurnula" do velikog priznanja. U znak zahvalnosti za svakog saigrača popularni "SGA" pripremio je posebno odabrane poklone - od luksuznih modnih komada, preko personalizovanih patika, pa sve do skupocenih satova i putnih poklona kao uspomenu na istorijsku sezonu.

"Ovo nije samo moja nagrada, ovo je timska priča", poručio je Šej u svlačionici, dok su Nikola Topić i družina otvarali poklone.

Posebnu pažnju izazvala je odluka da svakom igraču pokloni luksuzne satove brenda "Audemars Piguet". Reč je o ekskluzivnim modelima čija se vrednost, u zavisnosti od verzije, kreće od oko 20.000 dolara pa naviše, što je izazvalo nevericu među igračima.

Uz satove, MVP je saigračima poklonio i elegantne, skupocene kapute, dodatno naglašavajući simboliku zajedništva i zahvalnosti nakon sezone u kojoj je Oklahoma stigla do vrha.

Nema sumnje da će gest Kanađanina dodatno podići atmosferu u ekipi pred start finalne serije Zapadne konferencije.

Podsetimo, za titulu najbolje ekipe na Zapadu Tander će se boriti sa San Antonio Sparsima, a prvi meč na programu je u noći između ponedeljka i utorka.