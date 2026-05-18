Košarkaš Barselone i bivši saigrač Džabarija Parkera, Kevin Panter, govorio je o američkom košarkašu u “SwishCast” podkastu.

Parker je kao najplaćeniji igrač u istoriji Partizana, stigao u klub početkom ove sezone, ali se nije snašao i vratio se u Španiju, ali u Huventud, gde je trenutno na pozajmici.

Džabari Parker u dresu Partizana

“Imali smo sjajan odnos, imamo i dalje. Sjajan tip. Ponovo je sad u Španiji. Proveli smo zajedno sezonu, ali ne znam šta se desilo u Partizanu. Otkako sam otišao ne volim da sudim o tome šta se dešava, jer nisam prisutan tu. Ne volim da komentarišem stvari o kojima ništa ne znam. Jednostavno, stvari se dešavaju", rekao je između ostalog Panter.

Jabari Parker u ACB ligi prosečno beleži 11 poena i četiri skoka po meču. On je do kraja sezone član Huventuda, a potom se vraća u Partizan, pa ostaje da se vidi da li će ostati u Beogradu, vratiti se u Badalonji ili otići na neku treću stranu.

