Slušaj vest

Cedevita Olimpija je završila svoju ABA sezonu porazom od Crvene zvezde u četvrtfinalnoj seriji, a trener slovenačkog kluba Zvezdan Mitrović još jednom se osvrnuo na ovu uzbudljivu seriju - ovaj put u nešto mirnijem tonu.

Foto galerija iz Pionira Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

U slovenačkim medijima prethodno su se pojavile i provokativne konstatacije na račun crveno-belih, uz tvrdnje da su saopštenja kluba često "njihovo oružje", ali Mitrović nije želeo da dalje produbljuje tu temu - iako se dotakao brojnih kontroverzi koje su pratile okršaje sa Zvezdom.

"Ne želim da ulazim dalje u tu priču. Rekao sam ono što svi vide i što je očigledno. Ne zanimaju me te gluposti, ali stojim iza svega što sam rekao. Možemo da budemo ponosni na ono što smo pokazali. Bili smo ravnopravan protivnik, u nekim trenucima i bolji od veoma jake Zvezde, uprkos problemima sa povredama", rekao je za slovenački "Sport klub" crnogorski stručnjak.

Podsetimo, nakon njegovih ranijih izjava o suđenju i slobodnim bacanjima, usledio je i odgovor iz Beograda da je Zvezda u nekim situacijama mogla da ima i znatno veći broj penala, uz poređenje sa učincima Cedevite Olimpije u "Pioniru".

Uprkos svemu, tim Saše Obradovića sada ide dalje – u polufinalu ABA lige očekuje ih veliki okršaj sa KK Partizan, dok će Cedevita Olimpija u domaćem prvenstvu Slovenije igrati protiv KK Šenčur.

Serija sa Zvezdom je završena, ali polemike – očigledno nisu.

Ne propustiteKvotaPARTIZAN JE APSOLUTNI FAVORIT PROTIV CRVENE ZVEZDE! Isplivao šokantan podatak pred večiti derbi - pogledajte kakve su kvote!
Kodi Miler-Mekintajer i Nik Kalates
KošarkaA VEČERAS, SPEKTAKL! POČINJE POLUFINALE ABA LIGE, IGRAJU ZVEZDA I PARTIZAN! Evo gde možete da gledate večiti derbi!
ZVEZDA-PARTIZAN_176 (1).jpg
KošarkaSAOPŠTENJE CRVENE ZVEZDE PRED PARTIZAN! Poruka sa Malog Kalemegdana uoči polufinala ABA lige!
ZVEZDA-PARIS_07.JPG
KošarkaLOŠE VESTI ZA CRVENU ZVEZDU! Povreda u najgorem mogućem trenutku - kako bez njega protiv crno-belih?
Ebuka Izundu i Džordan Nvora

00:11
Probudila se publika u Pioniru Izvor: Mondo/Tijana Jevtić