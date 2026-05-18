SAGA DOBILA EPILOG! ABA liga donela konačnu odluku: Evo gde će Dubai dočekati Budućnost!
Košarkaški klub Dubai dočekaće u Zenici ekipu Budućnosti, u prvoj utakmici polufinala plej-ofa ABA lige, objavljeno je danas iz tog takmičenja.
Prva utakmica ove polufinalne serije igra se u četvrtak od 18.00 u hali "Husejin Smajlović" u Zenici, dok je drugi meč na programu u ponedeljak, 25. maja, od 19.00 u Podgorici.
Eventualna treća utakmice igraće se 28. maja, a domaćin će ponovo biti Dubai.
Predsedništvo regionalne košarkaške jednoglasno je prošle sedmice odlučilo da Dubai neće moći da igra domaće utakmice završnice plej-ofa u svojoj dvorani "Koka Kola Arena".
Tokom vanredne onlajn sednice doneta je odluka da Dubai domaće mečeve polufinala i eventualnog finala igra na neutralnom terenu, a danas je potvrđeno da će to biti Zenica.
U drugom polufinalu ABA lige sastaju se Partizan i Crvena Zvezda. Prva utakmica te serije, u kojoj su domaćini crno-beli, igra se večeras od 20.00 u Beogradskoj areni.