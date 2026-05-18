Košarkaši Partizana i Crvene zvezde od 20 časova u beogradskoj "Areni" počinju bitku za plasman u finale ABA lige.

Prednost domaćeg terena imaće Partizan, a serija se igra do dve pobede. Revanš je u četvrtak u hali "Aleksandar Nikolić".

Večiti derbi ABA liga

Uoči duela večitih rivala, ABA liga je odredila sudijsku trojku.

Na parket "Arene" će izaći dobro poznata trojka, dvojica arbitara iz Hrvatske i jedan iz Crne Gore: Tomislav Hordov, Miloš Koljenšić i Josip Radojković.

Hordov je sudio i prošli večiti derbi, dok su Koljenšić i Radojković prvi put ove sezone delegirani za duel crno-belih i crveno-belih.

Koljenšić je nedavno izabran među osmoricom sudija koji će deliti pravdu na Fajnal-foru Evrolige u Atini.

Iskusna sudijska trojka imaće težak posao, ne samo zato što je u pitanju veliki ulog u duelu večitih rivala, već i zbog toga što se proteklih dana posta pričalo o suđenju na utakmici Crvena zvezda - Cedevita.