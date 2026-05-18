Sprema se metla u Denveru!

Litvanski košarkaš Jonas Valančijunas, prema poslednjim informacijama, napustiće redove Nagetsa ovog leta.

Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Kako prenosi Benet Durando iz "Denver Posta", gotovo je izvesno da litvanski centar neće ostati u Koloradu naredne sezone, dok se sve više govori i o mogućem povratku u Evropu.

- Praktično je gotova stvar da Valančunas neće biti u Denveru sledeće sezone - navodi Durando.

Nagetsi navodno žele da smanje troškove tokom leta, a upravo bi iskusni Litvanac mogao da bude jedna od prvih "žrtava" tih rezova. Valančunas ima negarantovani ugovor vredan 10 miliona dolara, od čega je Denver već pristao da mu isplati dva miliona.

Pominje se da su za Valančijunasa zainteresovani klubovi iz Evrope.

Nikola Jokić će tako ostati bez prve zamene naredne sezone, a Litvanac je imao baš tu ulogu - da odmori Jokića u regularnom delu, ali i doprinese svojim iskustvom u plej-ofu.

Moraće u Denveru da pronađu daleko kvalitetniju alternativu za Jokića.

