Bivši košarkaš PartizanaJam Madar odlazi u Sjedinjene Američke Države!

Kako javlja "Mozzartsport", on je dogovorio prelazak na LSU (Louisiana State University)!

Jam Madar

Poslednjih dana se sve više govorilo o dolasku Madara u Jugoistočnu konferenciju (SEC), a kako se navodi, bivši košarkaš Partizana bi za narednu sezonu mogao da inkasira sumu od 5.000.000 dolara.

Madar nije zadovoljan tretmanom u Hapoelu, a zbog toga je prelazak u koledž košarku za njega došao u pravom trenutku.

Ove sezone imao je samo 3,1 poena uz 1,4 asistencije i 1,1 skok po meču u Evroligi.

