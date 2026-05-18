Slušaj vest

Na njima su oslikani Vuk Danilović i njegov kum, legendarni trener Partizana, Duško Vujošević.

Na instragram profilu objavio je patike koje su personalizovane i na kojima je nacrtan razgovor sa Vujoševićem, na jednom od treninga.

Pogledajte:

Foto: Instagram

Ko je bio Duško Vujošević?

Duško Vujošević bio je jedan od najpoznatijih i najuticajnijih košarkaških trenera sa prostora bivše Jugoslavije.

Rođen je 1959. godine u Podgorici (Crna Gora), a najveći deo svoje karijere proveo je u KK Partizan, gde je stekao status legende kluba.

Preminuo je 2026., ostavivši iza sebe bogato nasleđe u regionalnoj i evropskoj košarci.

Bio je poznat po autoritativnom stilu vođenja, disciplini i izuzetnoj sposobnosti da razvija mlade igrače, od kojih su mnogi kasnije ostvarili vrhunske karijere u Evropi i NBA ligi. Sa Partizanom je osvajao brojne domaće titule i beležio zapažene rezultate u EuroLeague.

Tokom karijere bio je i selektor reprezentacije Bosna i Hercegovina, kao i trener više klubova u regionu i inostranstvu. Njegov rad obeležili su strast, posvećenost i direktan, često oštar javni nastup.

Smatran je jednim od najzaslužnijih ljudi za razvoj generacija igrača koji su obeležili srpsku i regionalnu košarku.

1/8 Vidi galeriju Duško Vujošević Foto: Starsport, Zorana Jevtic/News1, Screenshot