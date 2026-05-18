PATIKE U ČAST DUŠKA VUJOŠEVIĆA: Sin Saše Danilovića uradio nešto posebno za legendarnog trenera
Na njima su oslikani Vuk Danilović i njegov kum, legendarni trener Partizana, Duško Vujošević.
Na instragram profilu objavio je patike koje su personalizovane i na kojima je nacrtan razgovor sa Vujoševićem, na jednom od treninga.
Ko je bio Duško Vujošević?
Duško Vujošević bio je jedan od najpoznatijih i najuticajnijih košarkaških trenera sa prostora bivše Jugoslavije.
Rođen je 1959. godine u Podgorici (Crna Gora), a najveći deo svoje karijere proveo je u KK Partizan, gde je stekao status legende kluba.
Preminuo je 2026., ostavivši iza sebe bogato nasleđe u regionalnoj i evropskoj košarci.
Bio je poznat po autoritativnom stilu vođenja, disciplini i izuzetnoj sposobnosti da razvija mlade igrače, od kojih su mnogi kasnije ostvarili vrhunske karijere u Evropi i NBA ligi. Sa Partizanom je osvajao brojne domaće titule i beležio zapažene rezultate u EuroLeague.
Tokom karijere bio je i selektor reprezentacije Bosna i Hercegovina, kao i trener više klubova u regionu i inostranstvu. Njegov rad obeležili su strast, posvećenost i direktan, često oštar javni nastup.
Smatran je jednim od najzaslužnijih ljudi za razvoj generacija igrača koji su obeležili srpsku i regionalnu košarku.