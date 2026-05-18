- Iz nekog iskustva od ranije, uvek je veća šansa gosta da dobije prvu utakmicu, nego treću. To sam video u plej-ofu stare Jugoslavije. Međutim, ne samo zato što se igra pred Partizanovom publikom, nego zato što je Partizan u boljoj situaciji iz mnogo razloga. I psihološki, i hemije u ekipi, i zato što ima dva vrhunska plejmejkera, a Zvezda nema nijednog, posebno bez povređenih Mekintajera i Miljenovića. Znam da će igrači Zvezde dati sve od sebe, ali dajem prednost Partizanu - poručio je Vlade Đurović.