Slušaj vest

Mozli preuzima Pelikanse posle pet sezona u Orlandu, koji ga je otpustio u aprilu, posle eliminacije u prvom kolu plej-ofa NBA lige u sedam utakmica od Detroita, saznaje agencija Asošiejted pres.

Orlando je vodio 3:1 i imao je 24 poena prednosti u odlučujućoj sedmoj utakmici.

Mozli je sa Orlandom ostvario 189 pobeda i pretrpeo 221 poraz. U poslednje tri sezone predvodio je ekipu u plej-ofu, u dva navrata osvojio je titulu u Jugoistočnoj diviziji, ali je svaki put učešće u doigravanju završavao u prvom kolu.

Kandidat je bio i privremeni trener Džejms Borego, koji je predvodio Pelikanse u 70 utakmica, nakon što je preuzeo ekipu od otpuštenog Vilija Grina.

Kada je Borego preuzeo, ekipa je imala skor 2/10, a do kraja sezone ekipa je ostvarila 24/46 i drugu uzastopnu sezonu nije uspela da se plasira u plej-of.

Po završetku sezone on je rekao da želi da postane prvi trener Nju Orleansa i da je uveren da bi u punoj sezoni na klupi imao mnogo konstantnije rezultate.

Šef košarkaških operacija Pelikansa Džo Dumars rekao je da je Borego bio kanidat, ali da je želeo da traži trenera van kluba.

Mozli je treći trener Nju Orleansa otkako je Dumars preuzeo funkciju. ; Prvi trener bio je samo u Orlandu, pre toga proveo je sedam sezona u Dalasu kao prvi pomoćnik Rika Karlajla, a pre toga bio je četiri sezone u Klivlendu.

(Beta)