Slušaj vest

"Samo je 1-0. Moramo da dobijemo dve utakmice. Odigrali smo dobru utakmicu, naročito 32-33 minuta, kontrolisali smo sve. Nismo morali da patimo, ali u poslednjih šest ili sedam minuta smo gledali semafor, a Zvezda se borila. Oni su mogli do preokreta, ali definitivno smo zaslužili pobedu. Moramo da se borimo svih 40 minuta, a ne 32, ali smo delili dobro loptu, iskažnjavali smo ih u nekom defanzivnim reakcijama. Pronazili smo Bruna Fernanda u reketu, lopta je dobro išla, ali smo na kraju posustali, dok je Zvezda imala trojke 10/15 u tim momentima", rekao je Penjaroja.

Da li je došlo do opuštanja na 20 poena prednosti ili je Zvezda iznenadila?

"Oni su igrali dosta dobro tada, koristili su ovaj način presinga cele sezone i imaju igrače koji to mogu da iznesu. Istina je da smo u 4/4 imali problema, da smo se 'diskonektovali' i to je naša greška. Oni su se trudili i igrali sa dosta energije i postigli 35 poena u 4/4. To je previše", istakao je Penjaroja i dodao:

"Srećan sam jer smo u 3/4 igrali dosta dobro, u odbrani, a oni imali problema da dele lopte. Kontrolisali smo situacije jedan na jedan, ofanzivni skok, a Nik Kalates je imao pet ili šest asistencija. Ali slično, ali obrnuto, desilo se u poslednjoj četvrtini".

Da li ste želeli da napravite dramu u završnici?

"Imali smo 15 poena, ali smo se 'isključili', pala nam je igra i imali smo problema da prenesemo loptu. Ali to je plej-of i moramo da naučimo iz ovoga".

Šta ste rekli igračima kada je Zvezda došla na poen zaostatka?

"Težak momenat, ali ekipa je pokazala karakter. Imali smo problem da prenesemo loptu i rešimo neke situacije. Morali smo da ostanemo fokusirani, imamo to iskustvo i želimo da imamo najvažnije igrače na terenu, naročito one sa dobrim procentima šuta i sa linije penala. Važni su bili penali Karlika Džonsa, a pre toga je Vašington napravio grešku i oni su došli do tri laka poena. Vreme je plej-ofa. Važno je da smo posle pet loših minuta uspeli da ostanemo fokusirani i da pobedimo".

O Niku Kalatesu za koga se priča da će on napustiti ekipu na leto?

"Vreme je za plej-of. Nije momenat da pričamo o budućnosti bilo kog igrača. Najvažnija je sledeća utakmica".

Pobednik serije je ekipa koja zabeleži dva trijumfa, a domaćin druge utakmice, koja je će biti odigrana u četvrtak u beogradskoj hali "Aleksandar Nikolić", biće Crvena zvezda.

1/8 Vidi galeriju Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT