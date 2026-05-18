Košarkaši Partizana poveli su u seriji polufinala ABA lge protiv Crvene zvezde sa 1:0. Crno-beli su kao domaćini slavili sa 100:94.

Trener crveno-belog tima Saša Obradović izneo je prve utiske posle prvog meča polufinalne serije ABA lige odigranog sa Partizanom.

Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Čestitke Partizanu, dobro je da smo se borili do kraja i da imamo neku ideju... Dobro smo reagovali na njihovo menanje odbran, ali moramo ostati koncentrisani. Imamo mnogo problema na poziciji pleja... Kodi Miler-Mekintajer je imao veliku želju da igra, a Karter i Batler nisu organizatori igre po svojoj prirodi. Falio nam je plej, naravno, ali ne treba da se žalimo. Optimista sam pred naredni meč.

- Svako ima taj problem. Ne samo sa prvotimcima, već i sa mladim igračima koji odlaze na koledž. Evroliga postaje sve starija, a igračima iz Amerike treba vremena. Malo njih uspe da se adaptira na evropsku košarku. To je činjenica svih evropskih klubova. 

Šta je glavni razlog pada u trećoj četvrtini?

- Moramo da dižemo agresivnost, to je jedini način. Spor ritam i smislena igra više odgovaraju Partizanu jer ima izuzetne igrače na pozicijama bekova. Nema puno vremena za prevelike analize, samo treba nastupiti jako i tu tražiti šansu.

U kakvom je stanju Mekintajer?

- Ima veliku želju, bio je naš najbolji igrač u toku cele sezone. Nekoliko nedelja nije radio ništa - istakao je Obradović.

Kodi Miler-Mekintajer sa steznikom na večitom derbiju