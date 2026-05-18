Navijači Partizana su jasno izrazili podršku Nik Kalatesu tokom meča protiv Crvene zvezde. Da li će ostati u klubu?
poruka je jasna kao dan
GROBARI SU REKLI SVOJE! Da li Kalates nakon ovoga odlazi iz Partizana?
Partizan je u polufinalu ABA lige dočekao Crvenu zvezdu u Beogradskoj areni, a navijači su poslali jasnu poruku!
Arenom se orilo "Nik Kalates", kao omaž grčkom pleju koji je razmontirao Zvezdu ove večeri.
Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026
U poslednjih nekoliko dana pojavila se informacija da je PAOK zagrizao za Kalatesa kome na leto ističe ugovor, međutim kako pustiti Grka koji je postao miljenik navijača - kako svojim partijama, tako i odnosom prema crno-belima!
