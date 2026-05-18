Partizan se kockao, ali na kraju pobedio Crvenu zvezdu!
PARTIZANOV HAOS! Drama u Areni, kako se ovo dogodilo? (VIDEO)
Košarkaši Partizana pobedili su kao domaćini u u prvom meču polufinala ABA plej-ofa Crvenu zvezdu sa 100:94.
Sledeći meč na programu je u četvrtak, kada će Zvezda dočekati crno-bele. Tim koji prvi dođe do dva trijumfa u seriji plasiraće se u finale.
Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026
Imao je Partizan plus 17 na nešto više od tri minuta do kraja utakmice, a onda je usledio raspad i totalno rasulo na terenu u režiji crno-belih.
Zvezda je uspela da dođe na minus jedan, ali je Dvejn Vašington poenima u samom finišu odbio nalet Zvezde. Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice!
