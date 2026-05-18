Slušaj vest

Vlade Đurović, analitičar TV Arena sport, analizirao je prvu utakmicu polufinala ABA lige u kome su se sastali večiti rivali.

Partizan je protiv Crvene zvezde u neizvesnoj završnici slavio sa 100:94 i poveo sa 1:0 u seriji koja se igra na dve pobede.

Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

 Đurović je posebno apostrofirao trojicu igrača Crvene zvezde.

- Zvezda ima problem što ima mnogo igrača van forme i to traje. Prvi je Moneke na listi, on dugo vremena ne igra ni približno onako kao u prvom delu lige. Rivero, ni sa kakvim učinkom danas, bez poena i minuta kao Odželej. I on i Bolomboj zajedno mnogo slabi. Bolomboj dok je u igri -15 poena, a Izundu +12, uvek u negativnom rezultatu uđe, i u prvom i u drugom poluvremenu, nešto napravi. Ne znam koliko puta da ponovim da sa njim Zvezda mnogo više liči na tim nego sa ovom dvojicom. Odželej nije u formi i kada se doda da je plej povređen i da naša tri igrača imaju skroman učinak, Davidovac, Dobrić i Kalinić - rekao je Đurović.

Đurović je u toku izlaganja još jednom prozvao iste igrače.

- Moneke kada je u igri, to je katastrofa. To se odnosi na Rivera i Bolomboja. Bolomboj nije senka od prošlogodišnjeg, ima opravdanje zbog povrede. Ali ako ne može, tu je Izundu koji može više.

Ne propustiteKošarkaVLADE ĐUROVIĆ PROGNOZIRAO VEČITI DERBI: Njegove reči se neće svideti delijama
Vlade Đurović, Večiti derbi
KošarkaPENJAROJA OBJASNIO PAD PARTIZANA U FINIŠU: Trener crno-belih otkrio šta je rekao igračima kada je Zvezda došla na poen zaostatka
Đoan Penjaroja
KošarkaPRVE REČI OBRADOVIĆA NAKON PORAZA OD PARTIZANA! Trener Crvene zvezde o Kodiju, padu u igri i očekivanjima pred treći meč!
partizan-zvezda-aba-polufinale1-716666.JPG
KošarkaPARTIZANOV HAOS! Drama u Areni, kako se ovo dogodilo? (VIDEO)
partizan-zvezda-aba-polufinale1-716673.JPG
KošarkaNEVIĐENA DRAMA PRIPALA CRNO-BELIMA: Partizan pobedio Crvenu zvezdu na startu polufinala ABA lige
partizan-zvezda-aba-polufinale1-716634.JPG

00:16
Nik Kalates doživeo ovacije navijača Partizana Izvor: Kurir