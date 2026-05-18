ĐUROVIĆ BRUTALNO PROZVAO TROJICU UČESNIKA VEČITOG DERBIJA: Ne znam koliko puta da ponovim...
Vlade Đurović, analitičar TV Arena sport, analizirao je prvu utakmicu polufinala ABA lige u kome su se sastali večiti rivali.
Partizan je protiv Crvene zvezde u neizvesnoj završnici slavio sa 100:94 i poveo sa 1:0 u seriji koja se igra na dve pobede.
Đurović je posebno apostrofirao trojicu igrača Crvene zvezde.
- Zvezda ima problem što ima mnogo igrača van forme i to traje. Prvi je Moneke na listi, on dugo vremena ne igra ni približno onako kao u prvom delu lige. Rivero, ni sa kakvim učinkom danas, bez poena i minuta kao Odželej. I on i Bolomboj zajedno mnogo slabi. Bolomboj dok je u igri -15 poena, a Izundu +12, uvek u negativnom rezultatu uđe, i u prvom i u drugom poluvremenu, nešto napravi. Ne znam koliko puta da ponovim da sa njim Zvezda mnogo više liči na tim nego sa ovom dvojicom. Odželej nije u formi i kada se doda da je plej povređen i da naša tri igrača imaju skroman učinak, Davidovac, Dobrić i Kalinić - rekao je Đurović.
Đurović je u toku izlaganja još jednom prozvao iste igrače.
- Moneke kada je u igri, to je katastrofa. To se odnosi na Rivera i Bolomboja. Bolomboj nije senka od prošlogodišnjeg, ima opravdanje zbog povrede. Ali ako ne može, tu je Izundu koji može više.