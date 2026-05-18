- Zvezda ima problem što ima mnogo igrača van forme i to traje. Prvi je Moneke na listi, on dugo vremena ne igra ni približno onako kao u prvom delu lige. Rivero, ni sa kakvim učinkom danas, bez poena i minuta kao Odželej. I on i Bolomboj zajedno mnogo slabi. Bolomboj dok je u igri -15 poena, a Izundu +12, uvek u negativnom rezultatu uđe, i u prvom i u drugom poluvremenu, nešto napravi. Ne znam koliko puta da ponovim da sa njim Zvezda mnogo više liči na tim nego sa ovom dvojicom. Odželej nije u formi i kada se doda da je plej povređen i da naša tri igrača imaju skroman učinak, Davidovac, Dobrić i Kalinić - rekao je Đurović.