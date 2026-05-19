Kakav početak finala Zapadne konferencije!

San Antonio Sparsi napravili su brek na startu finalne serije Zapada, pošto su posle neverovatne drame i čak dva produžetka srušili su Oklahomu u krcatom "Pejkom centru" 122:115 i poveli 1:0 u seriji!

Apsolutni gospodar parketa bio je Viktor Vembanjama, koji je odigrao utakmicu za pamćenje i potpuno zasenio dvostrukog MVP-ja Šeja Gildžesa-Aleksandera baš u noći kada je Kanađanin primao najveće individualno priznanje NBA lige.

Finale Zapadne konferencije NBA lige, Vembanjama

Francusko čudo završilo je meč sa monstruoznim učinkom – 41 poen, 24 skoka, tri asistencije i tri blokade! Dominirao je u reketu, pogađao kada je bilo najpotrebnije, a posebno brutalno izgledao je u drugom produžetku gde je praktično sam slomio Oklahomu. Tako je sa 22 godine i 134 dana postao najmlađi košarkaš u istoriji plej-ofa sa najmanje 40 poena i 20 skokova na jednoj utakmici. Karim Abdul-Džabar imao je 22 godine i 343 dana kada je ostvario učinak 40/20 u finalu NBA lige 1970. godine.

Pre početka ovog spektakularnog meča cela dvorana slavila je Šeja i njegov MVP trofej, a nekoliko sati kasnije svi su gledali samo jednog čoveka – Vembanjamu.

Francuz je u ključnim momentima potpuno preuzeo utakmicu. Pogađao je iz svih pozicija, zakucavao preko čuvara, a onda u završnici drugog produžetka brutalnom blokadom nad Džejlenom Vilijamsom ugasio poslednju nadu Tandera da mogu do preokreta.

Iako je Oklahoma tokom meča više puta uspevala da se vrati iz minusa, posebno zahvaljujući sjajnom Aleksu Karuzu koji je ubacio 31 poen, Sparsi su pokazali neverovatnu mentalnu snagu.

Šej Gildžes-Aleksander dugo je bio van ritma i tek u završnici regularnog dela počeo da pogađa važne šuteve. Završio je sa 24 poena, ali je ostao u senci Vembanjame, koji mu je praktično oteo šou usred njegove MVP večeri.

Drama je kulminirala u finišu regularnog dela kada je Oklahoma uspela da izbori produžetak, a potom i u prvom dodatnom periodu, gde je delovalo da domaćin konačno lomi meč. Međutim, tada je usledio momenat koji će se dugo vrteti na NBA špicama – Vembanjama je pogodio nestvarnu trojku gotovo sa pola terena i odveo duel u drugi produžetak!

Tu je Oklahoma potpuno pala.

Uz pomoć Dilona Harpera i Stefona Kesla, Sparsi su preuzeli kontrolu i utišali prepunu arenu u Oklahomi.

Pored Vembanjame, odlični su bili Harper sa 24 poena i 11 skokova, dok je Kesl dodao 17 poena i 11 asistencija.

Na drugoj strani, uz Karuza i Šeja, istakao se i Džejlen Vilijams sa 26 poena, ali ni to nije bilo dovoljno da Oklahoma odbrani domaći teren.

Posle ovakvog otvaranja serije jasno je samo jedno - Zapad je dobio spektakl, a Vembanjama je svetu poslao brutalnu poruku: spreman je da vodi Sparse do velikog NBA finala.