Crno-beli su poveli u seriji polufinala ABA lige protiv Crvene zvezde sa 1:0, pošto su sinoć kao domaćini slavili sa 100:94.

"Mislim da jednostavno moramo da odradimo bolji posao. Gubili smo sa 20 razlike. Kao igrači, moramo da imamo više ponosa. Mislim da sami sebe dovodimo u tu poziciju. Partizan nas je jednostavno nadigrao", rekao je Džordan Nvora za "Meridian sport".

Iako je odigrao najbolju utakmicu u regionalnom takmičenju i ubacio 31 poen, Nvora je istakao da mu lični rekord ne znači mnogo ako ekipa ne ostvari pobedu.

"Mislim da to nije važno. Samo pokušavam da uradim ono što je potrebno da bi tim pobedio. Očigledno sam strelac, ali radim ono što je potrebno u datom trenutku i daću sve od sebe da pomognem ekipi."

Najveći problem za Zvezdu bila je odbrana, jer su primili previše poena, posebno iz reketa, što je Partizan maksimalno iskoristio tokom svojih najboljih minuta na meču.

"Kao tim i kao igrači, moramo bolje u odbrani. Primili smo mnogo poena iz reketa. Jednostavno moramo biti bolji", istakao je Nvora.