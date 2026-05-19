Crvena zvezda je porazom otvorila polufinalnu seriju ABA lige protiv Partizana.

Partizan je pred svojim navijačima u Beogradskoj areni slavio rezultatom 100:94 (25:19, 27:27, 26:13, 22:35) i tako došao do prednosti od 1:0 u seriji.

Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026

Zvezda je posebno pala u trećoj četvrtini, što se ispostavilo kao ključni period derbija, pa će ekipa Saše Obradovića u narednom meču morati da reaguje kako bi ostala u trci za finale regionalnog takmičenja.

Džered Batler je posle utakmice otvoreno govorio o problemima u igri, ali i o sopstvenoj odgovornosti za poraz.

“Smatram da su oba tima igrala dobro u napadu, a oni su nekako napravili seriju u trećoj četvrtini. Velikim delom je to moja krivicom jer sam u trećoj četvrtini imao problem sa faulovima, dve izgubljene lopte, nekoliko promašenih šuteva zaredom. Ali, nastavili smo da igramo, nastavili smo da se borimo, i mislim da smo pri kraju igrali našu igru. Ali opet, moramo da igramo svih 40 minuta kako bi došli do pobede", rekao je američki bek za Meridian sport.

Partizan je u trećoj deonici napravio odlučujuću razliku, a Zvezda je tek u finišu uspela da zapreti, ali nedovoljno da preokrene rezultat.

"Ne znam zašto, ali oni su imali ono što smo mi tražili u trećoj četvrtini, što je frustrirajuće, ali, dobra stvar je što već sutra imamo novu utakmicu".

Partizan je dobio četvrti od pet derbija ove sezone, ali je Jared Butler suptilno najavio da će uzvratiti udarac.

"To je baš bezveze… ali verovatno ćemo igrati protiv njih još nekoliko puta ove sezone, tako da ćemo imati šansu da uzvratimo."

Amerikanac je istakao i da Zvezda ima kvalitet da se vraća iz velikih minusa, ali da to ne sme da postane navika.

"Očigledno je da možemo da se vratimo i iz minus 20. To pokazuje da imamo ritam i stil igre koji može da dobije utakmicu. Ali moramo da ga pronađemo ranije i igramo tako svih 40 minuta."

Dotakao se i svoje uloge i minutaže, naglasivši šta mora da popravi u nastavku serije.

"Nekad je teško, posebno kada ulaziš sa klupe, kada igraš u intervalima i ponekad upadneš u probleme sa faulovima. Tako da mislim da definitivno moram da pazim na faulove, kako bih ostao duže u igri i uhvatio ritam, malo se više rastrčao. Ali mislim da je to ono što je potrebno", rekao je Batler.

Partizan je poveo u seriji, ali već sledeći duel donosi novu šansu za Zvezdu da izjednači i vrati polufinale u potpuni egal.