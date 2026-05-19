Slušaj vest

Pretpostavka je da se radi o stavu kluba i instrukcijama koje su dobili igrači...

Crveno-beli su u ponedeljak uveče izgubili od Partizana nakon što su gotovo u potpunosti nadoknadili 20 poena zaostatka i stigli do neizvesnosti u završnici utakmice.

Večiti rival ekipe sa Malog Kalemegdana ima prednost od 1:0 pred utakmicu koja će se u četvrtak od 20 časova igrati u dvorani Aleksandar Nikolić i u kojoj će Crvena zvezda biti domaćin.

1/8 Vidi galeriju Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Nakon završetka utakmice niko od košarkaša crveno-belih nije stao pred novinare. Zajedno su izašli, a samo je Dejan Davidovac pogledao prema predstavnicima medija i odgovorio na poziv da da izjavu.

Njegov odgovor je bio negativan, ali je postojao, za razliku od saigrača koji su samo prošli, namršteni, bez volje i želje da se uopšte jave novinarima.

Zajedno su košarkaši izašli, a onda su ispred Arene dvojica od njih dali izjavu za klupskog sponzora, nakon čega su ušli u autobus i otišli.

00:27 Košarkaši Crvene zvezde napuštaju Beogradsku arenu Izvor: Kurir

Bonus video: