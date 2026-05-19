ZVEZDINI KOŠARKAŠI BEZ REČI NAPUSTILI ARENU! Posle poraza u derbiju samo jedan igrač pogledao novinare! Zajedno pobegli od pitanja
Pretpostavka je da se radi o stavu kluba i instrukcijama koje su dobili igrači...
Crveno-beli su u ponedeljak uveče izgubili od Partizana nakon što su gotovo u potpunosti nadoknadili 20 poena zaostatka i stigli do neizvesnosti u završnici utakmice.
Večiti rival ekipe sa Malog Kalemegdana ima prednost od 1:0 pred utakmicu koja će se u četvrtak od 20 časova igrati u dvorani Aleksandar Nikolić i u kojoj će Crvena zvezda biti domaćin.
Nakon završetka utakmice niko od košarkaša crveno-belih nije stao pred novinare. Zajedno su izašli, a samo je Dejan Davidovac pogledao prema predstavnicima medija i odgovorio na poziv da da izjavu.
Njegov odgovor je bio negativan, ali je postojao, za razliku od saigrača koji su samo prošli, namršteni, bez volje i želje da se uopšte jave novinarima.
Zajedno su košarkaši izašli, a onda su ispred Arene dvojica od njih dali izjavu za klupskog sponzora, nakon čega su ušli u autobus i otišli.
