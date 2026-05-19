CVELE, MOKA, KAPONJA... ZVEZDINA KOŠARKAŠKA EMOTIVNA PRIČA: Crveno-beli objavili dokumentarac za sećanjem na legende
KK Crvena zvezda objavio je na svom zvaničnom jutjub kanalu kratki dokumentarni film pod nazivom "Kada je košarka bila samo igra".
Ovaj emotivni dokumentarac donosi priču o generaciji koja je osvojila prvi evropski klupski trofej u istoriji srpske košarke – Kup pobednika kupova 1974. godine.
Dokumentarni film rezultat je višegodišnjeg rada kreativnog tima KK Crvena zvezda, koji je u periodu od 2022. do 2025. godine prikupljao arhivsku građu, fotografije i svedočenja kako bi sačuvao deo bogate istorije crveno-belih za buduće generacije.
Film vodi gledaoce na Mali Kalemegdan, mesto na kojem je stasala zlatna generacija koja je postavila temelje jugoslovenske i srpske košarke. Kroz autentične priče i dragocene snimke prikazan je duh vremena kada košarka nije bila samo sport, već važan deo identiteta Beograda.
U dokumentarcu se evociraju uspomene na legendarne asove poput nedavno preminulog Cveleta (Vladimir Cvetković op.a.), Kaponje (Dragan Kapičić op.a.) i Moke (Zoran Slavnić op.a.), ali i na poznate zvezdaše i gradske ličnosti tog doba, među kojima su Dušan Savić, Dragan Džajić, Stanislav Karasi i Boban Petrović.
Kroz priču o košarci, Kalemegdanu i Beogradu sedamdesetih godina, film prikazuje kako je izgledalo biti vrhunski sportista i istinska društvena zvezda u jednom posebnom vremenu.
Ekipa koja je osvojila prvi evropski klupski trofej bila je sastavljena od igrača koji su kasnije postali članovi Kuće slavnih, osvajači evropskih, svetskih i olimpijskih zlatnih medalja.