KK Crvena zvezda objavio je na svom zvaničnom jutjub kanalu kratki dokumentarni film pod nazivom "Kada je košarka bila samo igra".

Ovaj emotivni dokumentarac donosi priču o generaciji koja je osvojila prvi evropski klupski trofej u istoriji srpske košarke – Kup pobednika kupova 1974. godine.

Goran Rakočević i Zoran Moka Slavnić, legende KK Crvena zvezda

Dokumentarni film rezultat je višegodišnjeg rada kreativnog tima KK Crvena zvezda, koji je u periodu od 2022. do 2025. godine prikupljao arhivsku građu, fotografije i svedočenja kako bi sačuvao deo bogate istorije crveno-belih za buduće generacije.

Film vodi gledaoce na Mali Kalemegdan, mesto na kojem je stasala zlatna generacija koja je postavila temelje jugoslovenske i srpske košarke. Kroz autentične priče i dragocene snimke prikazan je duh vremena kada košarka nije bila samo sport, već važan deo identiteta Beograda.

U dokumentarcu se evociraju uspomene na legendarne asove poput nedavno preminulog Cveleta (Vladimir Cvetković op.a.), Kaponje (Dragan Kapičić op.a.) i Moke (Zoran Slavnić op.a.), ali i na poznate zvezdaše i gradske ličnosti tog doba, među kojima su Dušan Savić, Dragan Džajić, Stanislav Karasi i Boban Petrović.

Kroz priču o košarci, Kalemegdanu i Beogradu sedamdesetih godina, film prikazuje kako je izgledalo biti vrhunski sportista i istinska društvena zvezda u jednom posebnom vremenu.

Ekipa koja je osvojila prvi evropski klupski trofej bila je sastavljena od igrača koji su kasnije postali članovi Kuće slavnih, osvajači evropskih, svetskih i olimpijskih zlatnih medalja.