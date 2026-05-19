Slušaj vest

Centar Milvoki Baksa Majls Tarner podigao je veliku prašinu u NBA ligi nakon oštrih kritika na račun arbitara.

Gostujući u podkastu „Game Recognize Game“, Tarner je uporedio NBA sudije sa policijom, istakavši da oni štite jedni druge zbog čega igrači na kraju najčešće izvuku deblji kraj.

"Sudije su kao policija. Ako se zakačiš sa jednim od njih, zakačio si se sa svima", rekao je Tarner i nastavio:

"Oni se drže zajedno. U fazonu: 'Neće on dobijati faulove'. I video sam da se to stvarno dešava. Ludilo".

Detalji sa meča Lejkersi - Milvoki, Luka Dončić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Tarner je potom detaljnije objasnio kako cela ta situacija izgleda iz perspektive samih košarkaša na terenu.

"Videćeš da starije sudije posebno štite mlađe arbitre. Ako napadneš mladog sudiju ili ga opsuješ, veterani odmah uleću i praktično te izbace iz utakmice", rekao je Tarner.

Ne propustiteKošarkaISPLIVALA PRAVA ISTINA O JANISU ADETOKUMBU! Ovo niko nije očekivao! Saigrač Grka sve otkrio
Janis Adetokumbo
KošarkaHIT SCENA - JOKIĆ ZAVRTEO RINGIŠPIL! Nesrećni Amerikanac nije znao gde se nalazi posle genijalnog poteza Srbina! Snimak zapalio mreže!
Screenshot 2025-02-25 081143.jpg
KošarkaŠOK! ISTORIJSKI NBA TREJD SVE BLIŽE: Navijači ne mogu da veruju šta se sprema!
Janis Adetokumbo u duelu sa Nikolom Jokićem
KošarkaDONČIĆ STOPIRAO BOMBU VEKA?! Luka ne želi dvostrukog MVP u Lejkersima! Navijači u neverici!
Luka Dončić i Janis Adetokumbo
KošarkaNEZAPAMĆENI SKANDAL DRMA NBA! Milvoki lažirao podatke o Janisu Adetokumbu?!
Janis Adetokumbo

00:40
Šmekerski potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium