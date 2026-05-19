NBA AS UPOREDIO SUDIJE SA POLICIJOM, NBA LIGA BRUJI O NJEGOVIM REČIMA! Žestoko je kritikovao arbitre: "Ako se zakačiš sa jednim od njih, zakačio si se sa svima"
Centar Milvoki Baksa Majls Tarner podigao je veliku prašinu u NBA ligi nakon oštrih kritika na račun arbitara.
Gostujući u podkastu „Game Recognize Game“, Tarner je uporedio NBA sudije sa policijom, istakavši da oni štite jedni druge zbog čega igrači na kraju najčešće izvuku deblji kraj.
"Sudije su kao policija. Ako se zakačiš sa jednim od njih, zakačio si se sa svima", rekao je Tarner i nastavio:
"Oni se drže zajedno. U fazonu: 'Neće on dobijati faulove'. I video sam da se to stvarno dešava. Ludilo".
Tarner je potom detaljnije objasnio kako cela ta situacija izgleda iz perspektive samih košarkaša na terenu.
"Videćeš da starije sudije posebno štite mlađe arbitre. Ako napadneš mladog sudiju ili ga opsuješ, veterani odmah uleću i praktično te izbace iz utakmice", rekao je Tarner.